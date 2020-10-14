Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaÇorba Tarifleri
ABONE OL

Patates çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Çeşit çeşit yemeği yapılan vazgeçilmez lezzet patatesin çorbası da çok seviliyor. Peki patates çorbası tarifi nedir? Nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir?

Patates çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Her gün alışagelmiş çorba yapmaktansa size nişastalı oluşuyla yoğun kıvamlı, lezzetli bir patates çorbası tarifi vereceğim. Kış aylarında içinizi ısıtacak bu lezzetli patates çorbasının, herkes tarafından beğenileceğini garanti veriyorum.

Patates Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 litre su

Terbiyesi İçin;

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

4-5 damla limon suyu

Üzeri İçin;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

Patates Çorbası Yapılışı:

Tencereye sıvıyağ ve tereyağını alın.

Eriyince yemeklik doğradığınız kuru soğan ve sarımsağı ekleyip, kavurun.

Biraz kavrulduktan sonra, küp küp doğranmış patatesleri ilave edin.

Biraz daha kavurun.

1,5 litre sıcak su ekleyin.

Pişmeye bırakın.

Patatesler yumuşayan kadar pişirin.

Daha sonra blenderden geçirin.

Terbiyesi için yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunun iyice çırpın.

Çorbanın suyundan 2 kepçe alarak, terbiyeyi ılıtın.

Yavaş yavaş karıştırarak çorbanıza ilave edin.

4-5 dakika daha kaynattıktan sonra, tuzu ekleyin.

Tereyağda pul biber kızdırarak, çorbanın üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbanın tuzunu en son katın ki kesilmesin.

Terbiyesini yaparken çorbanın suyundan alarak ılıtın ki yumurtalar sıcak olarak katılırsa pişerler.

Bu da görünüş olarak hiç iyi olmaz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zeytinyağlı enginar tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAŞifa kaynağı zeytinyağlı enginar tarifi
Cıvıklı pide nasıl yapılır? İşte cıvıklı pide tarifi...
YEMEK YAPMAYumuşacık lezzet: Cıvıklı pide
Tahinli pide nasıl yapılır? İşte tahinli pide tarifi
YEMEK YAPMAKat kat lezzet: Tahinli pide
Etli mantar sote nasıl yapılır? Etli mantar sote tarifi
YEMEK YAPMAEtli mantar sote tarifi
Cantik Pide nasıl yapılır? Cantik Pide tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMACantik Pide nasıl yapılır?
Tahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide malzemeleri nelerdir?
YEMEK YAPMATahinli pide tarifi
El Açması Ispanaklı Börek tarifi, nasıl yapılır? El Açması Ispanaklı Börek yapılışı ve malzemeleri
YEMEK YAPMAEl Açması Ispanaklı Börek nasıl yapılır?
Kayseri Cıvıklı Pide nasıl yapılır? Cıvıklı Pide tarifi ve yapılışı
YEMEK YAPMAKayseri Cıvıklı Pide nasıl yapılır?
Ekmek Tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Ekmek Tatlısı yapılışı ve malzemeleri
YEMEK YAPMAEkmek Tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
Konya Bıçak Arası Pide nasıl yapılır? Bıçak Arası Pide tarifi ve malzemeleri
YEMEK YAPMAKonya Bıçak Arası Pide nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X