Paul Kalkbrenner Parkorman'da sevenleriyle buluşuyor! 0:00 / 0:00

DAZE, 90'lı yılların sonunda tekno müziğin popülerleşmesine ve evrim geçirmesine olanak sağlayan, günümüz 18-50 yaş aralığındaki geniş dinleyici kitlesiyle dünya çapında tanınan Paul Kalkbrenner'ı İstanbul'a getiriyor.

Parkorman'da, 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek konsere yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor. Konserde, Kalkbrenner'ın performansı öncesinde, Deniz Kabu ve Avangart Tabldot sahneye çıkıyor.

Paul Kalkbrenner'ın kendisini canlandırdığı 'Berlin Calling' filminin müzikleri, Avrupa'da albüm rekor kırdığında dünya çapında önemli bir hayran kitlesini peşinden sürükledi.

Sanatçı, şu anda sekiz albümü, 137'den fazla parçası, çok sayıda remiks içeren çalışmalarıyla elektronik müzik sahnesinin öncüsü durumunda.

Kariyerinin büyük bölümünde albümleriyle öne çıkan, 8 LP yayınlayan, '10 Ülkede En İyi 10 Listesi'ne giren ve 1,5 milyon adet satan Kalkbrenner'ın ufuk açıcı single'ı Sky&Sand, 121 hafta boyunca bir numarada kalarak Almanya'da single rekorunu elinde tutmaya devam ediyor.