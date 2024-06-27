Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir binada çökme meydana geldi, yapılan araştırmaların sonucunda çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat çıkıldığı öğrenildi
Bahçelievler'de, çökme meydana gelen 7 katlı binanın çevresindeki 3 binadan karot örneği alındı. Sonuçlara göre, 3 binada da kaçak katlar olduğu ortaya çıktı.
Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta 1980 yılında 4 katlı olarak inşa edilen, 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha eklenen 7 katlı binada bir bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binada arama çalışma başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı dinleme çalışmaları ve köpekle yapılan aramaların ardından enkaz altında kalan olmadığı belirlendi.
Yadigar Sokak'taki kısmen çökme meydana gelen binanın çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan binalarda karot örneği alındı.
Çıkan sonuçlara göre; 3 binaya da sonradan kaçak kat çıkıldığı öğrenildi. Yadigar Sokak'ta bulunan 7 katlı binaya 2 kat, Kale Sokak'ta bulunan 7 katlı binaya 2 kat ve yine Kale Sokak'ta bulunan 6 katlı bir başka binaya da kaçak şekilde 1 kat çıkıldığı ortaya çıktı.