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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tete davasında sıcak gelişme - Galatasaray Haberleri

        Tete davasında sıcak gelişme

        Tete'nin FIFA davası 11 Temmuz'da görülecek. Galatasaraylı yetkililer, Tete'nin sözleşmesini talimatlara uygun şekilde feshettiğini belirtirken, tazminat ihtimaline karşı oyuncu ile yapılan sözleşme ile kulübün korunduğunu ifade ediyor. Dava sonucunda olumsuz bir karar çıkarsa süreç CAS'a taşınacak ve bu süreç altı aydan fazla sürebilir

        Giriş: 27.06.2024 - 21:34 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:34
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        Tete davasında sıcak gelişme
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        Tete'nin FIFA ile ilgili davası 11 Temmuz'da karara bağlanacak. Mahkemede oyuncu lehine bir karar çıkarsa Shakhtar, Shakhtar lehine bir karar çıkarsa ise Tete, süreci CAS'a taşıyacak.

        Galatasaraylı yetkililer, Tete'nin sözleşmesini FIFA talimatlarına uygun şekilde feshettiğini belirtiyor. Ancak, düşük bir ihtimal olarak değerlendirilen tazminat ödeme durumu söz konusu olursa, kulüp idarecileri, oyuncu ile yapılan sözleşme sayesinde kulübü korumaya aldıklarını ifade ediyor.

        CAS sürecinin altı aydan fazla sürebileceği belirtiliyor.

        NE OLMUŞTU?

        Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar cephesi dava açtı.

        Galatasaray'dan dava açıklaması

        Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konu hakkında yaptığı açıklamada, "2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur" denildi.

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