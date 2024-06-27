Tete davasında sıcak gelişme

Tete'nin FIFA ile ilgili davası 11 Temmuz'da karara bağlanacak. Mahkemede oyuncu lehine bir karar çıkarsa Shakhtar, Shakhtar lehine bir karar çıkarsa ise Tete, süreci CAS'a taşıyacak.

Galatasaraylı yetkililer, Tete'nin sözleşmesini FIFA talimatlarına uygun şekilde feshettiğini belirtiyor. Ancak, düşük bir ihtimal olarak değerlendirilen tazminat ödeme durumu söz konusu olursa, kulüp idarecileri, oyuncu ile yapılan sözleşme sayesinde kulübü korumaya aldıklarını ifade ediyor.

CAS sürecinin altı aydan fazla sürebileceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar cephesi dava açtı.

Galatasaray'dan dava açıklaması

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konu hakkında yaptığı açıklamada, "2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur" denildi.