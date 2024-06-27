Dış basında A Milli Takım yankısı: Türkiye, Çekleri yenerek kart rekoru kırdı!
A Milli Futbol Takımı, EURO2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Tarihi zafer ülkede olduğu gibi dış basında da büyük yankı yarattı. İşte yazılanlar...
A Milli Takım zorlu geçen karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruplardan çıktı ve adını bir üst tura yazdırdı. Tarihi zafer ülkede olduğu gibi dış basında da büyük yankı yarattı.
Maxifoot (Fransa): "Türkler son 16'ları görecek!"
Maçı Arda Güler üzerinden gören Maxifoot, "Türkiye, Euro'da son 16'ya çıkacak! Bu Çarşamba akşamı Arda Güler'in takım arkadaşları Çek Cumhuriyeti'ni (1-2) yenerek F Grubu'nda 2. oldu. Ancak hiçbir şey basit değildi." sözlerine yer verdi ve sahada yer alan oyuncuları puanladı.
BBC Sport (İngiltere): "Türkiye, Çekleri yenerek kart rekoru kırdı!"
İngilere'nin önemli basın kuruluşlarından olan BBC Sport maçı görülen kartlar üzeriden görerek, "Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni zorlu bir grup maçında Cenk Tosun'un uzatma dakikalarında attığı golle mağlup ederek son 16 turunda Avusturya ile eşleşti." dedi.
Calcio Mercato (İtalya): "Çalhanoglu, Türkiye'yi son 16'ya taşıdı"
Çizme basını Inter'de forma giyen ve Serie A'da sezonun oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya yer vererek, "Türkiye, Euro 2024'te son 16 turuna uçuyor. Vincenzo Montella'nın takımı, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 mağlup ederek, Hakan Çalhanoğlu ve arkadaşlarının F Grubu'nda ikinci sırayı almasını ve eleme aşamasına geçmesini sağladı." sözlerine yer verdi.
Mundo Deportivo (İspanya): "Çekya-Türkiye maçında arbede ve Euro tarihinin en fazla kart sayısı rekoru kırıldı"
İspanyollar da maçta kart rekoru kırıldığına dikkat çekerek, "Türklerin 2-1 galip gelerek Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalması ve Çeklerin elenmesiyle sonuçlanan maç, bir rekorla tarihe geçecek." sözlerinde bulundu.
Kicker (Almanya): "Bir kart festivali: 'Çalhanoğlu Son 16'da eksik değil'"
Turnuvanın ev sahibi Almanya da zafere kartlar ve Hakan Çalhanoğlu üzerinden dikkat çekti ve "Türkiye adeta coşku içinde. Çek Cumhuriyeti'ne karşı elde edilen 2-1'lik galibiyetle Milli Takım, 2008'den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi." sözlerine yer verdi.
O Jogo (Portekiz): "Orkun Kökçü asist yaparak Türkiye'ye son 16 turuna yükselten galibiyeti verdi"
F Grubu'ndaki rakiplerimizden olan Portekiz'de yer alan O Jogo, Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü hakkında konuştu. O Jogo, "Maç Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 yenmesiyle sona erdi. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkler, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Çekya sonuncu oldu ve elendi." dedi.