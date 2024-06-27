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        Haberler Magazin Tolga Sarıtaş, ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi

        Tolga Sarıtaş, ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi

        Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da evlendi. Nikâh törenine birçok ünlü katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 20:34 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:42
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        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 5 yıldır birlikte olan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da dünya evine girdi.

        Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u mutlu günlerinde; aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş yalnız bırakmadı.

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        Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.

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        #Zeynep Mayruk
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