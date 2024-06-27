Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Avukat polise küfür etti, arbede çıktı | Son dakika haberleri

        Avukat polise küfür etti, arbede çıktı

        İstanbul Bağcılar'da bir kafede meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle 15 kişi gözaltına alınmıştı, müvekkilini görmeye gelen avukat ile polisler arasında arbede yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 23:42 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bağcılar'da, bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, içerideki polis memuru başından yaralandı. 4 iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri öğrenilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        2

        Müvekkillerini görmek için emniyete gelen avukatlar Ş.A. ve B.K. ile polis memurları arasında arbede çıktı.

        3

        Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce; Bağcılar'da Z.A. liderliğindeki suç örgütünün Bağcılar ve çevre ilçelerde "Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Tehdit" suçlarını kapsayan 10 eylem gerçekleştirdiği bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

        4

        Operasyonda, yurtdışında bulunan örgüt yöneticisi E.A. tarafından Bağcılar'da bulunan 12 iş yeri tehdit edilerek, 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu silahlı saldırılarda, bir polis memuru kardeşi ile kafede oturduğu sırada başından hafif şekilde yaralandı.

        5

        Polis memurunun yaralandığı olayda tetiği çeken kişinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        6

        AVUKATLAR İLE POLİS ARASINDAKİ ARBEDE KAMERADA

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Dün gece, müvekkillerini görmek için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen avukat Ş.A. ve avukat B.K., ile polis memurları arasında arbede çıktı.

        7

        Avukat Ş.A., kendisini görüntüleyen polis memuruna küfür ederek saldırdı. Bunun üzerine arbede çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        8

        Yaşanan olayın ardından avukatlar Ş.A. ve B.K. hakkında görevli memura hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, darp suçlamalarıyla sosyal medyada iddialarda bulunulduğu, bu iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Külotlu çorap cinayetinde flaş gelişme
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!