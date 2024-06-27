DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten İzmir'le ilgili önemli açıklamalar

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hamburg’da gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, basında yer alan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

Ateş, 2002’de satın aldıkları Tarişbank’ın çalışanlarının yüzde 90’ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, Hatice Ö’nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu hatırlattı. Hatice Ö’nün “annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu” söylediğini öğrendiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"SAVCILIĞA VE POLİSE BİLGİ VERDİK"

“Söz konusu olayla ilgili haberleri buradan takip ediyoruz. Şu ana kadarki incelemelerde henüz Bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. Aynı inceleme sürecini önceki olayda da yapmıştık.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

"YANSIYAN RAKAMLAR HAYAL ÜRÜNÜ"

(Seçil Erzan olayı) Biz zaten ilk bu olay çıktığında ilk 2-3 saatlik araştırmamız sonucu, müştekilerin verdikleri paralarla ilgili de kameralarımızda bir kayda ya da borç-alacak kaydına rastlamadığımız için zaten bunun bir saadet zinciri olduğu hissiyatı başta uyanmıştı. Sonraki derinlemesine araştırmalarımıza göre, gerek BDDK gerek savcılık gerekse bilirkişi bizi teyit etti. Mevcut olayda ise inceleme sürdüğü için henüz bir dolandırıcılık vakası mı ya da zimmet mi? Bir değerlendirmede bulunamıyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki sosyal medyaya yansıyan rakamlar ve iddialar tamamen hayal ürünü.

"HAFTA BAŞI SONUÇLANIR"

Teftiş kurulumuzun bize ilettiği rakamlar ile söz konusu haberlerde yer alan rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Yine isimleri kullanılan iş insanları ile de herhangi bir bağlantı görülmemiş olup bunun da üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim.