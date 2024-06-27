Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.663,69 %1,69
        DOLAR 32,8407 %-0,02
        EURO 35,2798 %0,48
        GRAM ALTIN 2.457,50 %1,34
        FAİZ 41,84 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 30,74 %1,22
        BITCOIN 61.703,00 %1,23
        GBP/TRY 41,6485 %0,38
        EUR/USD 1,0713 %0,30
        BRENT 86,14 %1,04
        ÇEYREK ALTIN 4.018,01 %1,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten İzmir'le ilgili önemli açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'ten İzmir'le ilgili önemli açıklamalar

        DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin, "Bankada şu ana kadarki incelemelerimizde bir borç-alacak kaydına rastlayamadık, bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber teftiş kurulumuz inceliyor. Eminim birkaç güne daha net sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi

        Giriş: 27.06.2024 - 21:34 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ateş'ten İzmir'le ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hamburg’da gazetecilerle düzenlediği sohbet toplantısında, basında yer alan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö hakkındaki "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

        TARİŞBANK ÇALIŞANLARININ DURUMU

        Ateş, 2002’de satın aldıkları Tarişbank’ın çalışanlarının yüzde 90’ından fazlasıyla yollarına devam ettiklerini, Hatice Ö’nün de bir Tarişbank çalışanı olduğunu hatırlattı. Hatice Ö’nün “annesi ve kendisinin sağlık sorunları nedeniyle borçlu olduğunu” söylediğini öğrendiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "SAVCILIĞA VE POLİSE BİLGİ VERDİK"

        “Söz konusu olayla ilgili haberleri buradan takip ediyoruz. Şu ana kadarki incelemelerde henüz Bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Savcılığa, mali polise bilgi verdik. Kara para yönünden araştırılması da gerekiyor. Aynı inceleme sürecini önceki olayda da yapmıştık.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        "YANSIYAN RAKAMLAR HAYAL ÜRÜNÜ"

        (Seçil Erzan olayı) Biz zaten ilk bu olay çıktığında ilk 2-3 saatlik araştırmamız sonucu, müştekilerin verdikleri paralarla ilgili de kameralarımızda bir kayda ya da borç-alacak kaydına rastlamadığımız için zaten bunun bir saadet zinciri olduğu hissiyatı başta uyanmıştı. Sonraki derinlemesine araştırmalarımıza göre, gerek BDDK gerek savcılık gerekse bilirkişi bizi teyit etti. Mevcut olayda ise inceleme sürdüğü için henüz bir dolandırıcılık vakası mı ya da zimmet mi? Bir değerlendirmede bulunamıyorum. Fakat şunu söyleyebilirim ki sosyal medyaya yansıyan rakamlar ve iddialar tamamen hayal ürünü.

        "HAFTA BAŞI SONUÇLANIR"

        Teftiş kurulumuzun bize ilettiği rakamlar ile söz konusu haberlerde yer alan rakamlar arasında dağlar kadar fark var. Yine isimleri kullanılan iş insanları ile de herhangi bir bağlantı görülmemiş olup bunun da üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakan Ateş
        #Denizbank
        #Denizbank İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Tete davasında sıcak gelişme
        Tete davasında sıcak gelişme
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Çöken binanın etrafındaki kaçak katlar ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        MSB: Teröristler ormanları yakıyor
        MSB: Teröristler ormanları yakıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Beşiktaş'tan Insigne atağı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Eylem Tok ve oğlu böyle yakalandı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Koray Aydın istifa etti
        Koray Aydın istifa etti
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        Dünyaca ünlü müzeyi yalın ayak gezdi
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"