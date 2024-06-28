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        Haberler Dünya Bolivya'da darbe girişiminin ardından 17 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        Bolivya'da darbe girişiminin ardından 17 kişi gözaltına alındı

        Bolivya Devlet Başkanı Arce, dün ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine döndü. Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:23
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        Bolivya'da darbe girişimi: 17 gözaltı
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        Bolivya'da Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine askeri darbe girişiminde bulunulmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında, hükümete yönelik darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Gözaltında bulunanlar arasında görevden alınan General Jose Zuniga ve Koramiral Juan Arnez'in yer aldığını belirten Castillo, darbe girişimiyle bağlantılı birkaç kişinin daha arandığını söyledi.

        Darbe girişiminin geçen mayıs ayından bu yana planlandığını hatırlatan Castillo, "Amaç, Arce hükümetini devirmekti. Bu plan, Zuniga ve Arnez tarafından yapıldı." ifadesini kullandı.

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        Yerel basında çıkan haberde, gözaltına alınan kişilerin "silahlı ayaklanma ve terörizm"le suçlandığı ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği aktarıldı.

        ARCE'DEN TEŞEKKÜR

        Devlet Başkanı Arce, sosyal medya platformu X'teki hesabından askeri darbe girişimini kınayan liderlere teşekkür etti.

        Arce, şunları kaydetti:

        "Demokrasiyi ve Bolivya halkının iradesini her ne pahasına olursa olsun savunacağız. Bolivya halkının çoğunluğu tarafından meşru şekilde seçilen hükümetimize yönelik darbe girişimi karşısında, kardeş ülkelerin devlet başkanlarının ve uluslararası toplumun gösterdiği dayanışmaya minnettarım. Demokrasinin yanında durdunuz, hepinizi selamlıyor ve teşekkür ediyoruz."

        NE OLMUŞTU?

        Bolivya Devlet Başkanı Arce, dün ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetim başkenti La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı yer almıştı.

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        Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

        Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

        Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

        Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine dönmüştü.

        Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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