Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?

"KAZANDIĞIMIZ DEMOKRASİYİ KİMSE ELİMİZDEN ALAMAZ"

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından La Paz'daki hükümet sarayının balkonundan yaptığı konuşmada Arce şu ifadeleri kullandı;

"Tüm Bolivyalılar olarak tüm darbe girişimlerini bozguna uğratacağız.

Yaptıkları tek şey ülkenin uluslararası imajına zarar vermek. Bugün uluslarararası toplum ve Bolivya halkı, bir darbe girişimine tanık oldu. Demokrasimizi tehdit eden tüm darbe girişimlerine karşı mücadele etmek için ekibimiz ve bakanlarımızla buradayız. Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz.

Bolivya halkı, demokrasi çağrımızı yanıtsız bırakmadı ve hep birlikte karşı durdu. Bir daha böyle darbe girişimlerinin olmasına izin veremeyiz. Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbeler."