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Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor

19 Mayıs'ta izleyiciyle buluşan 'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) filminin 10'uncu serisinde konuk oyuncu olarak oynayan 2013'te vefat eden Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, babasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak kendisine özel işaretler gönderdiğini söyledi

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  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) film serisiyle şöhretine ün kazandıran oyuncu Paul Walker, 30 Kasım 2013'te Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. 
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    19 Mayıs'ta izleyiciyle buluşan 'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) filminin 10'uncu serisinde Paul Walker'ın Rebecca Soteros ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı model Meadow Walker da filmde konuk oyuncu olarak yer alarak babasının hatırasını yaşattı.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    'Hızlı ve Öfkeli 10' (Fast and Furious) filminin galasında babası Paul Walker'ın rol arkadaşı ve kendisinin vaftiz babası olan Vin Diesel ile objektif karşısında poz veren Meadow Walker, E! News'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    Meadow Walker, babası Paul Walker'ın babasıyla kurduğu özel bağın, onun ölümünden sonra bile kopmadığını söyledi. 24 yaşındaki model, Paul Walker’dan kendisine özel işaretler geldiğine inandığını söyledi. 
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    Meadow Walker, babasının kendisiyle sayılar aracılığıyla iletişim kurduğunu ifade etti. "Babamın en sevdiği sayılar 4 ve 7’ydi. Benim için işaretler bunlar" diyen Meadow Walker durumu verdiği örneklerle açıkladı.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    "BABAM HÂLÂ BENİMLE"

    Meadow Walker, "Ne zaman bir şey hakkında şüpheye düşsem ne zaman biriyle kavga etsem ne zaman yok yere sinirlensem hemen etrafımda 4 ve 7 sayılarını görmeye başlıyorum. O zaman babamın hâlâ benimle olduğunu, beni yukarıdan bir yerden kollayıp gözettiğini ve bana işaretler gönderdiğini anlıyorum. Ve o zaman kendime her şeyin yoluna gireceğini ve babamın benimle olduğunu söyleyip rahatlıyorum" diye konuştu.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    Babasını ünlendiren 'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) film serisinde rol almasının kendisi için çok önemli olduğunu ve Paul Walker'ın bu durumdan gurur duyacağından emin olduğunu söyleyen Meadow Walker, serinin ilk filmi gösterime girdiğinde küçücük bir bebek olduğunu ve babasının, onun büyümesine şahitlik eden oyuncu arkadaşlarıyla çalışmanın onu ne kadar gururlandırdığını da aktardı.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    Kariyerini şu an için model olarak sürdüren Meadow Walker, ileride babası Paul Walker gibi şansını oyunculukta da deneyecek gibi görünüyor. "Birini unutmaya başladığınızda en hızlı sesi hafızanızdan silinir. Bense babamın sesini filmlerini her zaman izleyerek hep aklımda tutabiliyorum" diyen model, Paul Walker öldüğünde daha çok küçük olsa da onunla geçirdiği bu kısacık yıllarda babasının hem en yakın arkadaşı hem de sırdaşı olduğunu, bu yüzden de onun varlığını her zaman yanında hissetmeye devam ettiğini söylüyor.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    PAUL WALKER ADINA BİR VAKIF KURDU

    Öte yandan Meadow Walker, 15 yaşındayken babası Paul Walker'ı kaybetmişti. Walker, ardından babasının adını yaşatmak için deniz bilimlerine hizmeti amaçlayan bir vakıf kurmuştu.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    VAFTİZ BABASI

    Meadow Walker'ın vaftiz babası Vin Diesel ile de çok yakın bir ilişkisi var. Daha önce açıklamalarda bulunan Diesel, Meadow'a karşı "korumacı" bir yaklaşım izlediğini anlatmıştı. Vin Diesel, sözlerini "Babalar Günü'nde beni arayıp, kutlayan ilk kişi her zaman Meadow olmuştur" diye sürdürmüştü.

    Vin Diesel, vaftiz kızı Meadow hakkında, "Onu çocuklarımdan biri olarak görmek dünyadaki en güzel şeylerden biri..." demişti.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    2021'de Louis Thornton Allan ile evlenen Meadow Walker'ı düğünde damada Vin Diesel teslim etmişti.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    40 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

    Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

    Paul Walker, ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğmuştu. Ünlü oyuncunun kaza anında değil de daha sonra araçta çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği de yapılan otopsiden sonra ortaya çıkmıştı.

    Yapılan otopsiden sonra Paul Walker'ın yanık travmasından hayatını kaybettiği ve cansız bedeni üzerinde termal yaralanmalar olduğu belirtilmişti.
  • Paul Walker'ın kızı Meadow Walker: Babam bana özel işaretler gönderiyor - Magazin haberleri

    CESETLERİ TEŞHİS ETMEK İÇİN DİŞ KAYITLARINA BAKILDI

    O sırada Paul Walker'ın yanında arkadaşı Roger Rodas da bulunuyordu. Rodas da kazada yaşamını yitirmişti. İkilinin bedenleri yangın sonrası tanınmaz hale geldiği için de diş kayıtlarına bakılarak kimlikleri belirlenmişti.

    Fotoğraflar: Avalon, Instagram, AP, Reuters, Mega

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