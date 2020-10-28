Payitaht Abdülhamit dizisindeki bir sahnede Sultan Abdülhamit, Fransa'nın düzenlediği bir tiyatro oyununa peygambere hakaret edildiği gerekçesiyle karşı çıkıyor ve "O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım" sözleri ile tepki gösteriyor.

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— Payitaht Abdülhamid (@PayitahtEsFilm) October 28, 2020

CHARLİE HEBDO'DAN AHLAKSIZ KARİKATÜR! NELER OLMUŞTU?

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili tepkileri dindirmemişken bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ahlaksız bir şekilde kapağına taşıdı.

Sözde mizah dergisi olan ancak İslamofobi ile özdeşleşen yayının Hz. Muhammed çizimleri Fransa'daki kamu binalarına yansıtılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da İslam ile ilgili tepki çeken sözleri de eklenince ülkedeki İslam karşıtlığı devlet destekli bir hal aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a yönelik "Zihinsel tedaviye ihtiyacı var" sözlerinin ardından Fransa, Büyükelçisini geri çağırdı. Ülkedeki İslam karşıtlığından geri adım atılmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutumunu bir adım ileri taşıyarak Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı.

Tüm bu yaşananların ardından Fransa'dan gerilimi düşürecek bir hamle beklenirken sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef alan bir kapakla yayınlandı.