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Sosyal ağ Facebook’un geçen haziran ayında tanıttığı kripto para sistemi Libra’da yaprak dökümü şimdiden başladı. Facebook’un aralarında Visa, Mastercard, Uber, eBay, Spotify, Vodafone ve PayPal gibi teknoloji ve finans alanında dünya devi 27 iş ortağının desteğini aldığı Libra’dan ayrılan ilk ciddi kuruluş PayPal oldu. Ödeme teknolojileri şirketi PayPal, Libra’dan desteğini çekti.

Bu kararın ardından PayPal, Facebook öncülüğünde kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulan Libra Association’ın iş ortakları listesinden de çıkarıldı.

AÇIK KAPI DA BIRAKTI

Konuyla ilgili olarak PayPal tarafından yapılan açıklamada, şirket olarak kendi hedefleri doğrultusunda finansal hizmetlere erişimi demokratikleştirmek için çalışmalara devam edileceği duyuruldu.

PayPal’in sözcüsü ise yaptığı şu açıklama ile Libra için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi:

”Facebook, bizim uzun zamandır devam eden, değerli bir stratejik ortağımız. Facebook ile çeşitli alanlarda iş yapmaya devam edeceğiz. Libra’nın büyük amacını hala destekliyoruz. Gelecekte birlikte çalışmak için iletişimi sürdüreceğiz.”

FACEBOOK KENDİ PARASINI TANITTI!

Facebook ve Libra Libra Association, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya süreceğini duyurmuştu. Ancak yaşanan bu gelişmeyle, henüz piyasaya çıkmamasına karşın, ABD ve Avrupa'daki merkez bankaları başta olmak üzere finans alanındaki düzenleyici kuruluşlarının sert muhalefetiyle karşılaşan Libra, şimdiden en büyük destekçilerinden birini kaybetmiş oldu.

'TEK PARA BİRİMİMİZ ABD DOLARIDIR'

Libra ile ilgili olarak Facebook'u hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donal Trump da Libra'nın güvenilir olmayacağını ifade ederek, "Eğer Facebook banka olmak istiyorsa, bankacılık lisansına başvurmalı ve bankacılık regülasyonlarına tabi olmalı" demişti.