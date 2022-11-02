Pazarcı akrabaların yer kavgası: 1'i ağır 7 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Pazarcı akrabaların yer kavgası: 1'i ağır 7 yaralı
ABONE OL

İstanbul'da pazarcı akrabaların yer kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 7 yaralı

İstanbul'da, pazarcı esnafı iki akraba grubu arasında yer kavgası kanlı bitti. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle, 7 kişi pompalı tüfekle vuruldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Pazarcı akrabaların yer kavgası: 1'i ağır 7 yaralı
Pazarcı akrabaların yer kavgası: 1'i ağır 7 yaralı
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da, pazar esnafı akrabalar arasında çıkan tartışmada 7 kişi pompalı tüfekle vuruldu.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı alanında meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan pazarcı esnafı iki grup arasında yer kavgası çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada aynı gruptan 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri pazarda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgaya karışanların yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

Olay yeri inceleme ekipleri, kavgada kullanılan 1 adet pompalı tüfeği olay yerindeki kamyon kasasında buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polis merkezine götürüldü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TUS TERCİH SONUÇ EKRANI: 2022 2.dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? TUS sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM Doktorların heyecanlı bekleyişi sürüyor!
Sağlık Bakanlığı personel alımı SON DURUM | 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler, branş kadro dağılımı nasıl?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları
Son dakika: Büyükçekmece'de dehşet!
GÜNDEM Büyükçekmece'de dehşet!
Yunanistan'ın ittiği 60 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Yunanistan'ın ittiği 60 kaçak göçmen kurtarıldı
46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
GÜNDEM 46 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Son dakika haberi: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı! 10 saatte kontrol altına alındı - Güncel haberler
GÜNDEM Tekstil fabrikasında büyük yangın!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kara para" tepkisi: Hesabını soracağız
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kara para" tepkisi: ...
BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gidecek, gelecek ve kaça kadar sürecek?
GÜNDEM İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ...
Kayıp yaşlı kadından acı haber! Havuzda ölü bulundu! - En son haberler
GÜNDEM Kayıp yaşlı kadın havuzda ölü bulundu
Sivas'ta korkunç kaza! 10 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti... - Haberler
GÜNDEM Zehra 10 yaşındaydı! Okul yolunda ölüm!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.