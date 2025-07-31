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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pazarda başına direk düştü | Son dakika haberleri

        Avcılar'da pazarda başına direk düştü

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde semt pazarındaki pazarcı tezgahının üzerindeki çadırları tutan direklerden biri, pazarda alışveriş yapan bir kişinin üzerine düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:06
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        Pazarda başına direk düştü
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        İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan semt pazarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tezgahların üzerindeki çadırları tutan direklerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

        Pazar alışverişine çıkan bir kişi direğin üzerine devrilmesi nedeniyle yaralandı. Yaralanan vatandaş çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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