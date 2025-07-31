Pazarda başına direk düştü

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulan semt pazarında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tezgahların üzerindeki çadırları tutan direklerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Pazar alışverişine çıkan bir kişi direğin üzerine devrilmesi nedeniyle yaralandı. Yaralanan vatandaş çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise olayla ilgili inceleme başlattı.