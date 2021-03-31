Pedro Henrique takıma katıldı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 32.haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün gerçekleşen antrenmana Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique katıldı. Tedavisi için Portekiz’de bulunan başarılı oyuncusu tedavisinin ardından bugün Kayseri’ye gelerek takıma katılarak çalışmalarına başladı. Pedro, Cumartesi günü oynanacak olan Göztepe maçında ilk on birde başlaması bekleniyor.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Soru Bankası
- Gastro
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR