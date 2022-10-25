Pek çok açıdan İngiltere tarihi için bir ilk

Ailesi, Sunak'ı İngiltere'nin en seçkin okullarından biri olan Winchester College'a göndermek için para biriktirdi. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu; buradan üst düzey bir derece ile mezun oldu. Lisansüstü eğitimi aldığı Stanford Üniversitesi'nde dev bilişim şirketi Infosys'in kurucularından, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı Akshata Murthy ile tanıştı. Bir süre Goldman Sachs şirketinde analist olarak çalıştı.

2015'te Parlamento'ya giren Sunak, o yıldan bu yana Yorkshire bölgesindeki Richmond'dan Muhafazakar Parti milletvekili, Theresa May hükümetinde bakan yardımcılığı yapmış, daha sonra Boris Johnson hükümetinde Hazine baş müsteşarlığına getirilmişti.

JOHNSON'IN DESTEKÇİSİYDİ ANCAK SONUNU GETİREN İSİMLERDEN BİRİ OLDU 2020'de ise Maliye Bakanı oldu ve pandemi sürecinde sağladığı maddi destek programları ona büyük halk desteği sağladı. Başlangıçta Johnson'ın destekçilerinden olan Sunak, Brexit'i de destekledi. Ancak Johnson'ın sonunu getiren isimlerden de biri oldu. VERGİ KAÇIRMA İDDİASI Sunak'ın siyasi hayatındaki yükseliş bu yılın ortalarında eşiyle birlikte vergi kaçırdıkları iddiasıyla gerilemeye başladı. Sunak ve milyarder eşi Akshata Murty'nin İngiltere'den vergi kaçırdıkları, vergi cennetleriyle ilişkileri iddiaları tartışma yarattı. İngiliz halkında uyanan öfke ve basında yer alan onlarca olumsuz haberin ardından Sunak, fazladan vergi ödemeye gönüllü oldu. Murty, ülke dışında elde ettiği gelirlerin vergisini İngiltere'de ödemeye başlayacağını açıkladı. Independent'ta yer alan haberde, Sunak'ın vergi cenneti olan British Virgin Adaları ve Cayman Adaları'ndaki şirketlerden gelir elde ettiğini ileri sürüldü. Sunak, ayrıca ABD'de kalıcı olarak yaşamasını sağlayacak Green Card'a sahip olduğu ortaya çıkınca şiddetli bir şekilde eleştirildi. Eleştirilerin ardından Green Card hakkını iptal etti.