HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını uluslararası bir başka otomotiv tarihini daha ertelenmesine neden oldu. Normal şartlarda Nisan ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan ve Çin'in başkentine düzenlenen Pekin Otomotiv Fuarı'nın, Eylül ayına ertelendiği bildirildi.

Fuar organizasyonundan yapılan açıklamada, etkinliğin 26 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği kaydedildi.

Küresel otomotiv etkinliklerinden Detroit, Cenevre, New York ve Sao Paulo fuarları da koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişlerdi.

1990 yılından bu yana düzenlenen Pekin Otomotiv Fuarı, dünyanın en büyük otomotiv etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

2 yılda bir kapılarını açan fuar, Çin otomotiv endüstrisindeki yenilikleri dünyaya göstermesi açısından diğer etkinliklerden ayrılıyor. Çin'de Pekin ile birlikte diğer bir otomotiv fuarı da Şangay'da düzenleniyor.

En son 2018'de gerçekleşen Pekin Otomotiv Fuarı'nda, Volkswagen, Audi, BMW, Ford ve Mercedes yeni modellerinin dünya lansmanlarını yapmıştı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!