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        Haberler Magazin Pelin Akil'den boşanma iddialarına yanıt: Kavga, evin tadı tuzu - Magazin haberleri

        Pelin Akil'den boşanma iddialarına yanıt

        Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile boşanacağı ileri sürülen Pelin Akil, ayrılık iddialarına son noktayı koydu; "Kavga, evin tadı tuzu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:19
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Akil ile Anıl Altan, Tarihi Yarımada'da katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

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        "AYRILMIYORUZ"

        2016'da dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve bu nedenle boşanacakları ileri sürülmüştü. Ayrılık iddialarına yanıt veren Akil; "Tabii ki bizim de kavgalarımız var, oluyor da... Bu her evde var, ikiz çocuk kolay değil. Biz gayet mutluyuz. Bu çıkan dedikodular başkalarını yorabilir biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Daha önce de bu tarz sorular soruldu kavga, anlaşmazlık her evde var olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga, evin tadı tuzu" diyerek yalanladı.

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        Öte yandan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

        #pelin akil
        #Anıl Altan
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