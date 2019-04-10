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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, kalp cerrahı Macit Bitargil ile dünyaevine giren ve anne olan oyuncu Pelin Batu, doğan erkek çocuğuna Rafael adını vermişti. Doğum yaptığı sırada kalça kemiği kayan ve bu yüzden uzun süre baston ile yürümek zorunda kalan Pelin Batu'nun sağlığına kavuştuğu ve bastonu attığı gözlendi. Önceki gün oğlu Rafael ile bankamatikten para çekerken görüntülenen ve ardından yoluna devam eden Batu, objektiflere böyle yansıdı.