Instagram hesabından bağış linkini paylaşan sanatçı takipçilerinden alkış alan paylaşımına şu notu düştü:

Ben de doğum günümü Serebral palsili çocuklara bağışlamaya karar verdim. Doğum günümde hediyeleriniz yerine Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’ndan rehabilitasyon hizmeti alan çocuklarımız için linkten bağış yaparsanız ben bu yıl iyiliğe dönüşen kutlamam ile daha çok 'iyi ki doğdum' diyeceğim.

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Serebral palsi (beyin felci),vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanım bozukluğuyla sonuçlanan, çocuğun beyinsel gelimini etkileyen bazı hastalıklar sonucu ortaya çıkan bir grup patolojinin adıdır.

Serebral palsi ilerleyici bir hastalık değildir. Beyin gelişimi gebeliğin erken dönemlerinden itibaren başlar ve çocukluk çağında devam eder. İlk 2 yıl beyne zarar veren herhangi bir olay serebral palsiye neden olur. Bu hasar beyinden vücuda ve vücuttan beyne gelen uyarıları bozar.

Serebral palsi her çocukta değişik ağırlıkta ve tiptedir. Beynin hasar gören bölümüne göre spastik çocuklarda şu bulgular olabilir: Kaslarda sertlik veya kasılmalar, istemsiz hareketler, yürüme ve koşma gibi kaba motor hareketlerde zorluk, yazı yazma veya düğme ilikleme gibi ince motor hareketlerde zorluk, algılama zorluğu. Bu sorunlar beslenme, solunum, idrar-dışkı kontrolünde problemler, havale geçirme, öğrenme güçlükleri, gelişme geriliği gibi ek sorunlara da neden olabilir. Spastik olan kol veya bacak ağrıyı, acıyı hisseder. Spastik çocukların hareketlerindeki bozukluğun derecesi zeka düzeyini göstermez. Spastik çocukların bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeni ile daha kötüye gidiyor gibi görünebilir. Bu durumu engellemek ve yaşam kalitelerini arttırmak için mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak gerekir. Serebral palsi bulaşıcı değildir, kalıtsal değildir, hayatı tehdit eden bir durum değildir."