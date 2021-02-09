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HaberlerGündem3. SayfaPEMBE MASKE FUHUŞ OPERASYONU! Son dakika... Başkent'te 60 kadın kurtarıldı!
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Başkent'te 60 kadın kurtarıldı! Pembe maske operasyonu!

Ankara'da, polisin 'pembe maske' adıyla düzenlediği fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, tehditle ve darp ederek fuhuşa zorladığı 60 kadın ise kurtarıldı. Çete üyelerinin, müşterilerinin tanıması için kadınlara 'pembe maske' taktırdığı da belirlendi

PEMBE MASKE FUHUŞ OPERASYONU! Son dakika... Başkent'te 60 kadın kurtarıldı!
Başkent'te 60 kadın kurtarıldı! Pembe maske operasyonu!
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DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan çetenin izine rastlandı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucunda çete üyelerinin yaklaşık 60 kadını fuhuşa sürüklediği belirlendi.

KADINLARA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR

DHA'da yer alan habere göre çete üyelerinin 17'sini yurt dışından getirdikleri kadınları tehdit ederek ve darp ederek fuhuş yapmaya zorladığı, sözlerini dinlemeyen kadınlara ise cinsel istismarda bulundukları tespit edildi.

MÜŞTERİ TANISIN DİYE 'PEMBE MASKE'

Sokak kısıtlaması olduğu hafta sonu ve akşam saatlerinde sahte izin belgeleriyle dışarıya çıkmaları sağlanan kadınlara, buluşma yerlerinde müşterilerinin tanıması için pembe renkli maske taktırıldığı da saptandı.

26 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan araştırmaların ardından çete üyelerinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 26 adrese şafak vakti düzenlenen 'pembe maske' operasyonunda 14 çete üyesi, 'insan ticareti yapmak', 'fuhşa aracılık etmek', 'fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'cinsel saldırı' suçlarından gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 17'si yabancı uyruklu 60 kadın da kurtarıldı.

157 BİN TL PARA VE SAHTE İZİN BELGESİ

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda fuhuştan kazanıldığı düşünülen 157 bin lira ile sokağa çıkma yasağında kullanılmak üzere çok sayıda sahte izin belgesi ele geçirildi. Şüpheliler ile fuhuşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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