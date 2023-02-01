Pembeye boyanan güvercin böyle kurtarıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Pembeye boyanan güvercin böyle kurtarıldı!

ABD'nin New York kentindeki Madison Meydanı'nda bulunan pembe güvercin kurtarıldı. Kuşun, muhtemelen bir cinsiyet açıklama partisi, deney ya da düğün eğlencesi nedeniyle pembeye boyandığı belirtildi

Pembeye boyanan güvercin böyle kurtarıldı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'nin New York kentine bağlı Manhattan'daki Madison Meydanı'nda bir yardımsever, pembeye boyanmış güvercini kurtardı.

Kuş sever, evcil bir cins olan kral güvercini Yukarı Batı Yakası'ndaki kar amacı gütmeyen bir yaban hayatı rehabilitasyon ve eğitim merkezi olan Wild Bird Fund'a götürdü.

'Flamingo' adı verilen güvercinin kötü durumda olduğu açıklandı.

KASITLI OLARAK BOYANMIŞ

Hayvan kurtarma grubu, renkli kuşun kasıtlı olarak boyandığını ve muhtemelen bir cinsiyet açıklama partisi, deney ya da düğün partisinin bir parçası olarak kullanıldığını tespit etti.

Grup, kuşun daha önce hiç uçmamış gibi göründüğünü ve muhtemelen bir kümes hayvanı pazarından satın alındığını ekledi. Kuşta ayrıca uzun süreli yetersiz beslenme belirtileri de görüldü.

Ekip, 'Flamingo'nun yiyecek bulamayacağı, iyi uçamadığı ya da yırtıcılardan kaçamadığı için vahşi doğada hayatta kalamayacağını söyledi.

"KLİNİĞE DAHA ÖNCE PEMBE BİR GÜVERCİNİN GELDİĞİNİ SANMIYORUM"

Yabani Kuş Fonu'ndan Antonio Sanchez, "Kliniğe daha önce hiç pembe bir güvercin geldiğini sanmıyorum, bu yüzden hepimiz oldukça şaşırdık. Açıkçası birilerinin bunu yapmasından tiksindik" dedi.

Yaban Kuşları Fonu yaptığı açıklamada kuşu pembeye boyayarak doğaya bırakanların davranışını kınayarak şöyle konuştu:

"Bu zavallı kuş, vahşi doğada yiyecek bulamayan, iyi uçamayan ya da yırtıcı hayvanlardan kaçamayan evcil bir kuş olarak yeterince kötü durumda. Ancak parlak bir renkte olması onu daha da hedef haline getiriyor."

Kuruluş, "Eğer doğada beyaz bir güvercin ya da kaybolmuş gibi duran evcil bir kuş görürseniz, yardımınıza ihtiyacı var demektir. Lütfen kuşu yakalayın ve yakınınızdaki güvercin kurtarma merkezine ya da hayvan barınağına götürün" diye yazdı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hippokamposlara binen Eroslar Adana'da!
YAŞAM Hippokamposlara binen Eroslar Adana'da!
38 yıllık memurun kitapları evine sığmıyor
YAŞAM 38 yıllık memurun kitapları evine sığmıyor
Kayıtlara girdi... İşte Türkiye'nin 498. türü çulha!
YAŞAM Kayıtlara girdi! İşte Türkiye'nin 498. türü
Nadir görülen mavi yengeç, Karadeniz'de üremeye başladı
YAŞAM Ticari değeri yüksek! Karadeniz'de yumurtalarına rastlandı. ...
Sarıçam ormanları arasındaki Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı
YAŞAM Cıbıltepe'de kayak sezonu başladı
Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl etkilenecek?
YAŞAM Venüs Balık burcunda! Aşk kapıda: Burçlar nasıl ...
Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü
YAŞAM Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor?
Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor
YAŞAM Adıyaman'da bulunuyor... 155 metrekarelik alana ...
Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı
YAŞAM Ağlara dolanan maymunu ölümden kurtardı
Tatlı su balıkları neden tuzlu suda yaşayamaz?
YAŞAM Tatlı su balıkları neden tuzlu suda yaşayamaz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.