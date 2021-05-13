Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın etkileri çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan metro inşaatı şantiyesindeki patlama nedeniyle çevredeki bazı binaların camları kırıldı, araçlarda hasar oluştu.
Patlamanın etkisi, bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir iş yerinin camlarının sarsılarak kırıldığı, içeride bulunanların panikleyerek, dışarıya kaçmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
Bu arada patlama nedeniyle hasar oluşan binalarla iş yerlerinde ve çevresinde temizlik yapıldı. Hasar meydana gelen yerlerde onarım çalışması başlatıldı.
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