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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Pendikspor: 1 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 1 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor, evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Jetmir Topalli'nin golüyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 33'e yükseltti. 90+1. dakikada Feyzi Yıldırım'ın gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamlayan Adanaspor ise haftayı 16 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 21:03 Güncelleme: 01.02.2025 - 21:03
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        Pendikspor tek attı üç aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Pendikspor oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golü 11. dakikada Jetmir Topalli attı.

        Konuk ekipte forma giyen Feyzi Yıldırım, 90+1. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 33'e yükseltirken, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Adanaspor ise 16 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Adanaspor, evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.

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