Pennsylvania'daki seçim neden kritik? 0:00 / 0:00

ABD'de Kongre ara seçimleri iç gündemin en önemli başlıklarından. 8 Kasım'daki seçimin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat parti için önemli olduğunu ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Temsilciler Meclisinde 435 Senatoda 35 koltuk için yarış var. Burada hangi parti çoğunluğu alırsa ülkedeki birçok kritik yasanın geçmesi ya da engellenmesi gibi önemli bir pozisyonda olacak" dedi.

PENNSYLVANIA NEDEN KRİTİK?

Son günlerde 34 eyalet arasında Pennsylvania öne çıkarken, Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz, rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman ile arasındaki farkı giderek kapatıyor. Pennsylvania eyaletinin her iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Çınar "Diğer eyaletlerin birçoğunda cumhuriyetçiler ya da demokratlar kemikleşmiş seçmen kitlesine sahip. Pennsylvania ise belirsiz ve kararsız eyaletlerden biri. Kim kazanırsa 51'e 49 çoğunluğu ele geçirme şansı elde edecek. Zaten başkanlık seçimlerinde de Pennsylvania her zaman konuşulan bir eyalet olarak biliniyor" dedi.

ÖZ ARAYI KAPATIYOR

Adayların belirlenmesinin ardından düzenlenen anketlerde Fetterman'ın, yüzde 10-12 puan Öz'ün önünde olduğunu belirten Çınar "Son iki-üç haftadır Dr. Öz bu arayı yüzde 3-4 arası kapatmıştı. Son olarak televizyonda birlikte katıldıkları açık oturumda Fetterman sağlık sorunları dolayısıyla kötü performans gösterdiğinden Dr. Öz avantajlı hale geldi" şeklinde konuştu. Ali Çınar iki aday arasındaki yarışta; Biden yönetimine ekonomi başta olmak üzere, iç ve dış politikadaki çeşitli konularda yapılan eleştirilerin de Fetterman'a olumsuz yansıdığının altını çizdi.

BAŞKANLAR DA DEVREDE

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat parti için kritik öneme sahip Pennsylvania eyaleti için eski ve yeni başkanlar da devrede. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki yarışta Dr. Öz'ü desteklediğini hatırlatan Ali Çınar "Trump 5 Kasım'da Pennsylvania'ya giderek Mehmet Öz'ün mitingine katılacak. Aynı şekilde Başkan Biden da eski ABD Başkanı Obama ile beraber, yine 5 Kasım'da, Trump'ın gideceği gün Pennsylvania'ya giderek John Fetterman'a destek verecekler. Burada başkanların etkisini ve mücadelesini de görüyoruz" şeklinde konuştu. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar bu eyalette Öz'ün kazanmasının Trump'ın elini de güçlendireceğine dikkat çekti.