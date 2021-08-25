Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, "ABD askerleri Kabil Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD'nin havalimanında sorumluluğu kalmayacak" açıklamasında bulundu

Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması
Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

Pentagon, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan’dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirirken, Kabil Havalimanı’ndan birkaç yüz ABD askerinin geri çekildiğini ve şu anda havalimanında 5 bin 400 askerin görevde olduğunu açıkladı.

General William Taylor, şu an Kabil Havaalanı'nda 10 binden fazla insanın tahliye için beklediğini söylerken, şimdiye kadar Afganistan'dan tahliye edilen insan sayısının 88 bini bulduğunu belirtti. General Taylor, her 39 dakikada bir uçak kalktığını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lübnan'da hastanelerdeki yakıt krizinden dolayı hastaların tehlike ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunul
DÜNYA Lübnan'daki akarykıt krizi sağlık sistemini de vurdu
Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliğinin önünde silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
DÜNYA Tanzanya'da silahlı saldırı
Gantz: İsrail harekete geçmek için gerekli imkâna sahip ve bunu yapmaktan çekinmeyecektir
DÜNYA İsrail'den İran açıklaması
İsrail Başbakanı Bennett'tan İran açıklaması - Haberler
DÜNYA İsrail Başbakanı Bennett'tan İran açıklaması
Rusya, şartlı olarak yaklaşık 1000 Afgan vatandaşını ülkeye kabul edecek
DÜNYA Rusya'dan şartlı kabul açıklaması
Rusya ve Çin'den Afganistan görüşmesi
DÜNYA Afganistan'ın yeni aktörleri: Rusya ve Çin
Fransız itfaiyeciler, Covid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için başvurdu, AİHM reddetti
DÜNYA AİHM'den Fransız itfaiyecilere ret
Venezuela'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı: 15 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Venezuela'da toprak kayması: 15 can kaybı
SON DAKİKA: İsrail'de Kovid-19 salgınında son 7 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
DÜNYA İsrail'de vaka sayılarında son 7 ayın rekoru!
Robotik ekibi: ''Siz sadece hayatımızı değil, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimizi de kurtardınız.''
DÜNYA Meksika, uluslararası ödül sahibi 5 Afgan öğrenciyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.