Pera'da yeni sergi: Meşrutiyet 76

Bağımsız sanatçılara alan açmayı amaçlayan sanat platformu ArtRedCo, İstanbul’un Eylül ayında 18. İstanbul Bienali ile canlanan çağdaş sanat sahnesine “Meşrutiyet 76” sergisiyle eşlik ediyor. Adını Pera’daki tarihi bir binanın Meşrutiyet Caddesi üzerindeki adresinden alan sergi, yedi katlı yapının her katını, yedi sanatçının özgün dünyalarına dönüştürüyor. Ortak bir tema yerine, birbirinden bağımsız projelerle zenginleşen bu çok katmanlı anlatılar, izleyiciyi farklı ritimler ve atmosferler arasında yolculuğa çıkarıyor. Sergi, “birlik” arayışından çok, “yan yana gelebilirlik” fikrinden besleniyor; farklı ifadelerin, bir yapı içinde geçici bir ortak zeminde nasıl var olabileceğini araştırıyor.

Sergide yer alan Fatih Alkan, Vahap Avşar, Alper Aydın, Aytuğ Aykut, Serkan Özkaya, Vahit Tuna ve Yuşa; çağdaş sanatın son dönemine yön veren, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü üretimler gerçekleştirmiş isimler. Her sanatçının kendi küratöryal yaklaşımıyla şekillendirdiği bu sergi, izleyiciye yalnızca katlar arasında fiziksel bir dolaşım değil, aynı zamanda düşünsel bir geçiş alanı sunuyor. Mikroplardan yaban domuzlarına, simyevi dağlardan aynalı odalara ve ekolojik döngülere uzanan işler, çok katmanlı ve özgün anlatılar kurarken; izleyiciyi sabit bir bakışa değil, katlar arası geçişlerle yön değiştirmeye davet ediyor. Ortak bir tema etrafında birleşmek yerine, farklı düşünsel ve estetik arayışların yan yana gelebilme ihtimaline odaklanan sergi, bir bütünlük iddiasından çok, çoksesliliğin geçici ve verimli bir zeminde nasıl var olabileceğini sorguluyor.

Vahit Tuna Vahit Tuna ise şizofrenik tahayyül ile toplumsal gerçeklik arasındaki çatlaklara bakarak, dili, simgeleri ve “görünür olan”ı ironik bir biçimde sorguluyor. Yuşa ise, Türk minyatürlerindeki simyevi dağ temasından yola çıkarak, içsel özgürlük ve umut arayışını düşsel bir anlatımla işliyor. Umut kavramını, imgesel çocuk oyunları ve savaş sonrası çocuk kitaplarının estetik diliyle kurgularken, çizimlerinde absürt ve naif öğelerle kırılgan ama dirençli bir duygulanım alanı yaratıyor. Serkan Özkaya Dijital bir sanat platformu olarak yola çıkan ArtRedCo, yılda iki kez düzenlediği fiziksel sergilerle güncel sanata yalnızca çevrimiçinde değil, mekânsal düzeyde de alan açıyor. Mart 2025’te Beral Madra küratörlüğünde, gerçekleşen ilk serginin ardından “Meşrutiyet 76”, bu yolculuğun ikinci durağı. Her biri kendi evrenini mekâna taşıyan sanatçıların katkısıyla şekillenen sergi, çağdaş sanatın çoğulcu ve eleştirel seslerine alan açarak, 17 Eylül–10 Ekim 2025 tarihleri arasında, Meşrutiyet Caddesi No:76 Beyoğlu adresinde izleyiciyle buluşuyor. Fatih Alkan 1960 yılında, Ankara yakınlarındaki Erkeksu Çifliğinde doğan sanatçı, ODTÜ Endüstri mühendisliğinden mezun oldu ve 15 yıl bilgisayar teknolojileri konusunda çalıştıktan sonra marangozlukla başladığı üretim sürecinde çağdaş heykel ve tasarıma yönelerek özgün bir sanat pratiği geliştirdi. Malzeme ile kurduğu sezgisel ilişki, onu form, işlev ve anlam arayışında derinleştirdi. Eserlerinin İstanbul Design Week gibi etkinliklerde ilgi görmesi üzerine çalışmalarını daha sanat tarafında yoğunlaştırdı. Bilgi Üniversitesi’nde sanat ve kültür, felsefe kuramlarına dair dersler alarak kavramsal altyapısını güçlendirdi. Alkan’ın üretimi, paylaşım ve alternatif yaşam biçimlerini merkeze alan, modern insanı sorgulayan bir düşünsel zemin üzerine kuruludur.

