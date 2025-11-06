Pera Müzesi'nde 'Bir Nefes Arası'nda sanat terapisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, “Bir Nefes Arası: Yetişkinler için İyi Oluş Atölyeleri” başlıklı yeni atölye programıyla, sanatın dönüştürücü gücünü bireysel farkındalık ve duygusal dengeyle buluşturuyor. 9 Kasım 2025 – 18 Ocak 2026 arasında düzenlenecek program; beden, hareket, duygusal ilkyardım, müzik ve sanat temelli uygulamalarla, katılımcıların iyi olma hâllerine katkı sunmayı hedefliyor.

.png

Her biri alanında uzman kişilerce yürütülen atölyelerin katılımcıları, beden–zihin–duygu ilişkisini araştırıyor; sanat ve müziğin yaratıcı potansiyeliyle kendi güç kaynaklarını keşfediyor. Tüm buluşmalar, günlük yaşama taşınabilir pratikler ve kişisel üretimlerle tamamlanıyor.

Yaratıcı atölyelerle iyi olma hâli

Klinik psikolog ve dışavurumcu sanat terapisti Suzi Amado yürütücülüğünde 9 Kasım Pazar saat 14.00’te gerçekleşecek “Duygusal İlkyardım” başlıklı atölye, “kendine iyi bakmak, empati ve farkındalık” temelli bir beceri seti sunuyor. Katılımcılar; kaygı, utanç ya da reddedilme gibi duygularla başa çıkmaya yönelik duygusal ilkyardım araçlarını deneyimliyor.

.png Sanatçı Karin Özdemircioğlu ve klinik psikolog Virna Gülzari eşliğinde 7 Aralık Pazar saat 14.00’te gerçekleştirilecek “Canlılığımla Yeniden Tanışıyorum” başlıklı atölye, katılımcıları içlerindeki canlılık ve güç kaynaklarını keşfetmeye davet ediyor. Katılımcılar, “En güçlü yanım nedir?” sorusuna verdikleri yanıtları renk, sembol ve çizimlerle poster ya da kolajlara dönüştürüyor. Müzik terapisti Danny D. Kora ile 14 Aralık Pazar saat 14.00’te düzenlenecek “Doğaçlama Müzik” atölyesinde katılımcılar; doğaçlama, şarkı yazımı ve müzikal iletişim üzerinden duygusal ifade ve içsel denge üzerine çalışıyor. Atölye, aktif katılıma dayalı bir müzikal keşif alanı sunuyor. Dans ve hareket alanında uzman terapist Sevin Seda Güney yürütücülüğünde 18 Ocak Pazar saat 14.00’te düzenlenecek “Hareketli Karşılaşmalar” başlıklı atölyede ise katılımcılar beden–zihin–duygu ilişkisini araştırıyor ve birlikte hareket etmenin dönüştürücü gücünü deneyimliyor.