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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde 'Deneyimle, Dâhil Ol!'

        Pera Müzesi'nde 'Deneyimle, Dâhil Ol!'

        Pera Öğrenme, Müzeler Haftası ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençleri sanatla buluşturuyor. 18–25 yaş aralığındaki gençlere yönelik 17 Mayıs Cumartesi düzenlenecek 'Deneyimle, Dâhil Ol!' başlıklı program, rehberli sergi turu ve otantik caz dans atölyesiyle gençlere müze içinde katılımcı ve yaratıcı bir deneyim sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 00:15 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:15
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        Pera Müzesi'nde 'Deneyimle, Dâhil Ol!'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Müzeler Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18–25 yaş aralığındaki gençlere yönelik özel bir etkinlik sunuyor. 17 Mayıs Cumartesi düzenlenecek “Deneyimle, Dâhil Ol!” başlıklı program, müze deneyimi ile yaratıcı atölyeyi buluşturuyor.

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        Programın ilk bölümünde, saat 13.00’te başlayacak "Müzeler Haftası'na Özel: Gençlerle Müze Deneyimi" başlıklı rehberli turla genç katılımcılar Pera Müzesi’nin kalıcı ve süreli sergilerini gezme fırsatı bulacak. Tur boyunca müzecilik, sergi planlaması ve öğrenme programlarının nasıl kurgulandığına dair bilgiler paylaşılacak. Katılımcılar, bir müzenin arka planındaki organizasyon süreçlerini yakından tanırken; gönüllülük, yaratıcı katkı ve aktif katılım yolları hakkında da fikir sahibi olacak.

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        Programın saat 14.30’da başlayacak ikinci bölümünde ise “Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel: Otantik Caz Dans” atölyesi gerçekleştirilecek. Gençler, caz müziğinin doğaçlamaya dayalı yapısı eşliğinde bedenin bu ritimle kurduğu ilişkiyi keşfetmeye davet edilecek. Ritim oyunları, müzikle kurulan doğrudan diyalog ve grup etkileşimleriyle şekillenen atölye, katılımcılara hareketin ifade gücünü deneyimleme fırsatı sunacak.

        “Deneyimle, Dâhil Ol!” başlıklı bu özel gün, gençlere yalnızca Pera Müzesi’ni daha yakından tanıma olanağı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların kültürel alanlara aktif olarak nasıl katılabileceklerine dair ilham verici bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

        Müzeler Haftası’na Özel: Gençlerle Müze Deneyimi” ve “Gençlik ve Spor Bayramı’na Özel: Otantik Caz Dans” etkinliklerine ücretsiz olarak katılınabiliyor.

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        #Pera Müzesi
        #9 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
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