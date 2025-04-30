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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde 'Gerçeğin Ötesinde, Hayalin Kıyısında'

        Pera Müzesi'nde 'Gerçeğin Ötesinde, Hayalin Kıyısında'

        Pera Öğrenme, Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisine paralel hazırladığı "Gerçeğin Ötesinde, Hayalin Kıyısında" programında yetişkinlere yönelik sanat dolu atölyeler düzenliyor. 9 Mayıs – 1 Haziran arasında düzenlenecek programda katılımcılar Dzama'nın teatral kurgusunu kendi yaratıcılıklarıyla yeniden yorumlayacak; renk, hareket, anlatı ve maske gibi öğeleri kullanarak özgün çalışmalar üretme fırsatı bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 00:30 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:30
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        'Gerçeğin Ötesinde, Hayalin Kıyısında'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, sanatseverlerle buluşmaya devam eden Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans sergisi kapsamında yetişkinlere yönelik özel bir program sunuyor. “Gerçeğin Ötesinde, Hayalin Kıyısında” başlıklı program, Marcel Dzama’nın masalsı anlatılarla bezeli, dans, kostüm ve performans öğeleriyle dolu evrenini, katılımcıların hayal gücünü harekete geçirecek etkileşimli atölyelere taşıyor. 9 Mayıs – 1 Haziran arasında düzenlenecek ve sergi turları ile yaratıcı atölyelerden oluşan programda, katılımcılar yaratıcı bir deneyimle sanatın farklı boyutlarını keşfetme fırsatı yakalıyor.

        Dzama’nın evreninden ilhamla yaratıcı üretimler

        Alanında uzman sanatçı ve eğitmenlerin yürüttüğü atölyelerde katılımcılar Dzama’nın teatral kurgusunu kendi yaratıcılıklarıyla yeniden yorumlayacak; renk, hareket, anlatı ve maske gibi öğeleri kullanarak özgün çalışmalar üretme fırsatı bulacak.

        “Yaz ve Çiz: Oyunla Gerçekliği Alt Etmek”

        Duygu Aşık’ın yürütücülüğünde düzenlenen “Yaz ve Çiz: Oyunla Gerçekliği Alt Etmek” başlıklı atölyede katılımcılar, Marcel Dzama’nın eserlerinden ilhamla yazı, resim ve grup çalışmalarıyla yaratıcı bir üretim alanına adım atıyor. Atölyede savaşlar, çevresel yıkım ve liderlik gibi evrensel temalar üzerine düşünülerek yazılı ve görsel anlatımlar üretiliyor. Teknik bilgi gerekmeden herkesin katılımına açık olan bu çalışmada, sergi ziyareti de deneyimi pekiştiriyor.

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        “Kostüm, Kamera, Katarsis!”

        OyunMu’nun yürütücülüğünü üstlendiği “Kostüm, Kamera, Katarsis!”in katılımcıları, kendi karakter ve kostümlerini tasarlıyor, kısa senaryolar yazarak mini film sahneleri çekiyor. Yüz boyaları, kumaşlar ve aksesuarlar kullanılarak geliştirilen performanslar, klasik yöntemler ya da yapay zeka desteğiyle hikâyeye dönüşüyor. Marcel Dzama’nın sahne ve kostüm ağırlıklı estetik dünyasından esinlenen bu atölye, oyun temelli yaratıcı bir kolektif çalışmaya sahne oluyor.

        “Eğlenceli Akış: Doğaçlama Hareket ve Dans”

        Marcel Dzama’nın dans eden figürlerinden ve teatral sahnelerinden ilhamla kurgulanan ve yürütücülüğünü İdil Kemer’in üstlendiği “Eğlenceli Akış: Doğaçlama Hareket ve Dans” atölyesinde, katılımcılar hareket ve doğaçlama yoluyla kendi anlatılarını oluşturuyor. Marcel Dzama’nın dans eden figürlerinden ve teatral sahnelerinden ilhamla kurgulanan bu atölye sergi gezisiyle başlıyor, kolaj tekniği ve hareket kompozisyonlarının birleşimiyle fiziksel keşiflere dönüşüyor.

        “Saklan ya da Ortaya Çık: Papier-Mâché Maskeler”

        Kerem Ardahan ile Zeynep Kış’ın yürütücülüğünde iki gün sürecek “Saklan ya da Ortaya Çık: Papier-Mâché Maskeler” atölyesinde ise katılımcılar papier-mâché (kâğıt hamuru) tekniğiyle kişisel maskeler tasarlıyor. Dzama’nın maskeler ve kurmaca karakterlerle dolu evreninden esinlenen çalışmada, temel şekillendirme ve boyama teknikleri uygulanıyor. Katılımcılar, hem “saklanmak” hem de “ortaya çıkmak” kavramlarıyla oynayarak hayal güçlerini üç boyutlu formlarda ifade ediyor.

        Etkinliklerin biletleri biletix.com'dan temin edilebilir.

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        #Pera Müzesi
        #Marcel Dzama
        #sergi
        #atölye
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