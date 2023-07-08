Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatronun oturma sıralarına ait izler bulundu

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Dediğimiz gibi önümüzde çok uzun yıllar var. Biz de her an kazı ekibiyle, kazı başkanlığımızla birlikte, il kültür müdürlüğümüzle, bakanlığımızla çalışmaya devam edeceğiz. Her arkeolojik çalışma muhakkak şehre etki eder. Bu bilimsel verilerden sonra turizme geçtiğimiz bu belde, uğrak noktalardan bir tanesi olacak. Kentin gelişimine muhakkak katkılar sunacak. Ama her bir arkeolojik kent, kendi özelinde ele alınmak durumundadır. Her birisi kendi hikayesini doğuracak, kendi hikayesini üretecek" diye konuştu.

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"MARMARA DENİZİ'NE HAKİM MUAZZAM BİR MANZARASI VAR" Perinthos Antik Kenti Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, ortaya çıkarılan her bulgunun mutlu ettiğini söyleyerek, "Kent çok büyük bir kent. Hakimiyet alanıyla birlikte sadece bu Akropol, 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğinde muazzam bir alan. Güzelliği, bizim için enteresan oldu, hiç dokunulmamış olması, bu da maliye hazinesi olduğu için birinci derecede arkeolojik site olduğu için korunmuş, çok iyi korumuş.