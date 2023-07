Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatronun oturma sıralarına ait izler bulundu

7 Şurada Paylaş!









Dediğimiz gibi önümüzde çok uzun yıllar var. Biz de her an kazı ekibiyle, kazı başkanlığımızla birlikte, il kültür müdürlüğümüzle, bakanlığımızla çalışmaya devam edeceğiz. Her arkeolojik çalışma muhakkak şehre etki eder. Bu bilimsel verilerden sonra turizme geçtiğimiz bu belde, uğrak noktalardan bir tanesi olacak. Kentin gelişimine muhakkak katkılar sunacak. Ama her bir arkeolojik kent, kendi özelinde ele alınmak durumundadır. Her birisi kendi hikayesini doğuracak, kendi hikayesini üretecek" diye konuştu.