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        Haberler Yaşam Perre Antik Kenti'nde kabartma motifler bulundu

        Perre Antik Kenti'nde kabartma motifler bulundu

        Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yapılan saha taramalarında, Roma dönemine ait kabartma motifler bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:33
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        Perre Antik Kenti'nde 2001'de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında, Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

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        Adıyaman Müzesi Müdürlüğü ekipleri, 80 hektarlık alanda bir yandan kazı çalışmaları yürütürken diğer yandan da saha taramaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler, nekropol alanda yaptıkları çalışmalarda, kadın kabartma motifi ve çeşitli kabartmalar buldu.

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        Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki son araştırmalarda farklı objelerle karşılaştıklarını belirtti.

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        "Toga" adı verilen kıyafetle gösterilen bir kadın kabartmasının gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Çelik, "Saçlar bukle şeklinde aşağıya, sağa ve sola sarkıtılmış. Alt tarafta da yaklaşık 7-8 satırdan oluşan yazıt mevcut ama bu yazıtın bir kısmı tahrip olmuş. Bu mezar yapıların haricinde, alçak kabartmanın haricinde ayrıca alanda güneş kursu, hayat ağacı motifi ve girlant dediğimiz farklı süsleme şekilleriyle karşılaşmaktayız" dedi.

        #Perre antik kenti
        #kabartma motifler
        #haberler
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