Perre Antik Kenti'nde kadın rölyefine rastlanıldı

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Bunlardan bir tanesi de alçak kabartma rölyefi olan kadın kabartmasıdır. Burada o dönemin kıyafetleriyle gösterilen, toga adı verilen kıyafetle gösterilen bir bayan kabartması var. Saçlar bukle şeklinde aşağıya, sağa ve sola sarkıtılmış. Ayrıca omuzlarda verilmiş. Bu alt tarafta da ayrıca 8 satırdan oluşan bir yazıt mevcut ama bu yazıtın bir kısmı tahrip olmuş.