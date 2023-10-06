Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Perre Antik Kenti'ndeki mozaikler koruma altına alınıyor

        Perre Antik Kenti'ndeki mozaikler koruma altına alınıyor

        Komagene Krallığı'na ev sahipliği yapan kentlerden biri olan Adıyaman'daki Perre Anti Kenti'nde bulunan 1800 yıllık taban mozaiklerinin restorasyonu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Perre Antik Kenti'nde 2022 yılındaki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 1800 yıllık mozaik tabanda restorasyon çalışmaları yapılıyor.

        2

        Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, mozaikte restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "2022 yılında yapmış olduğumuz kazılarda 4x3 metre ebatlarında ortaya çıkardığımız mozaikte bugün itibarıyla restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılıyor.

        3

        Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ekipleri buraya gelerek burada yaptıkları çalışmada mozaiği koruma altına alıyor" dedi.

        4

        Mozaiğin milattan sonra 3'üncü yüzyıla ait olduğunu belirten Alkan, "Büyük ihtimalle dokuma atölyesinin doğu tarafındaki yönetim odası şeklinde karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

        5
        6
        7
        8
        9
        10
        #Perre antik kenti
        #taban mozaikleri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Fidye için çocuk kaçıran sanığa 8 ay sonra tahliye!
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        "Siz kimsiniz?"
        "Siz kimsiniz?"
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        'Akvaryum' için deyip ağlamıştı... 12 yıla kadar hapsi istendi
        "İlişkim yok"
        "İlişkim yok"
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz