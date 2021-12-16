Perseverance'tan 'beklenmedik' keşif 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne inen Perseverance, gezegende yeni bir keşif yaptı.

NASA'nın açıklamasına göre Jezero Krateri'ndeki kayalar, volkanik kökenli ve eski lav akıntılarıyla oluştular. NASA bu keşfin güneş sisteminin tarihine ilişkin de yeni bilgiler vereceğini bu nedenle de çok heyecan verici olduğunu ifade etti.

Bilim insanlarının kayalar hakkındaki ilk görüşü, kayalarının tortul kökenli olduğuydu ancak Perseverance, kayaları incelemeye başladığında görev ekibini şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre Perseverance, mineral piroksen tarafından sarılmış ve çevrelenmiş çok sayıda olivin kristali tespit etti.