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HaberlerDünyaDiğerPeru'nun sosyalist devlet başkanı adayı Pedro Castillo'dan ilk 100 gün için yol haritası
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Peru'nun sosyalist devlet başkanı adayı Pedro Castillo'dan ilk 100 gün için yol haritasını açıkladı

Peru'nun devlet başkanlığı seçiminde aday olan Pedro Castillo, göreve seçildiği takdirde ilk 100 gün içinde yapacağı vergi reformunu açıkladı. Vergi reformu kapsamında devletin rolünü arttıracağını söyledi.

Peru'nun sosyalist devlet başkanı adayı Pedro Castillo'dan ilk 100 gün için yol haritası
Reuters

Peru'nun sosyalist devlet başkanı adayı Pedro Castillo, pazar gecesi yaptığı açıklamada, Peru'nun madencilik sektöründeki vergileri ve telif ücretlerini artıracağını ve önümüzdeki ay devlet başkanı olarak seçilirse büyük şirketlerin vergi sözleşmelerini yeniden gözden geçireceğini söyledi.

İki hafta önce yaptığı açıklamada Castillo, devlet başkanı seçildiği takdirde, ülkeyi "yağmalamakla" suçladığı yabancı madencilerle yapılan sözleşmeleri gözden geçireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Artan vergilerden elde edilecek gerili eğitim ve sağlık için kullanacağını açıklayan Castillo, ''Servetimizi kamulaştırmalı, Perulular için çalıştırmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve sendika lideri olan Castillo, seçilmesi takdirde görevdeki ilk 100 günü için planlarını özetleyen yol haritasında, "karma ekonomi" yaklaşımını benimseyeceğini ve devletin rolünü güçlendireceğini söyledi.

Kırmızı metalin dünyadaki en önemli üreticilerinden olan Peru'nun bakır üretimindeki rolüne rağmen, düşük fiyatlardan şikayet etti ve vergilerin arttırılması gerektiğini söyledi.

51 yaşındaki aday, Peru'da iş dünyası elitini zayıflatmak ve devlete ekonomide daha baskın bir rol vermek için anayasayı yeniden düzenlemek istiyor. Daha az varlıklı seçmene hitap ediyor.

Sosyalist adayın rakibi ise Keiko Fujimori olacak. Fujimori, Castillo'nun tam tersine serbest piyasa ilkelerini sıkı sıkıya savunuyor.

Peru'nun şu anki Devlet Başkanı ise Francisco Sagasti.

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