Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un İmralı ziyareti sona erdi

DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı’dan döndüğü öğrenildi. Parti, ziyaretin içeriğine dair şu an için detay paylaşmazken, heyetin yarın yazılı bir açıklama yapacağını duyurdu.

YARIN YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Görüşmenin gündemine ilişkin bilgi verilmedi. Heyetin yarın yapacağı yazılı açıklamada ziyaretin kapsamına ve değerlendirmelere yer verilmesi bekleniyor