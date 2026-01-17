Habertürk
        Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un İmralı ziyareti sona erdi | Son dakika haberleri

        Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un İmralı ziyareti sona erdi

        DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından adadan ayrıldı. Ziyarete ilişkin yazılı açıklamanın yarın paylaşılacağı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.01.2026 - 17:54 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:04
        İmralı heyeti adadan döndü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı’dan döndüğü öğrenildi. Parti, ziyaretin içeriğine dair şu an için detay paylaşmazken, heyetin yarın yazılı bir açıklama yapacağını duyurdu.

        YARIN YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

        Görüşmenin gündemine ilişkin bilgi verilmedi. Heyetin yarın yapacağı yazılı açıklamada ziyaretin kapsamına ve değerlendirmelere yer verilmesi bekleniyor

