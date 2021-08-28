Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mızar Mahallesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Plakası belirlenemeyen hafif ticari araç ile çöp konteynerinin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, konteyneri araca yükleyerek uzaklaştı.
SABAH SAATLERİNDE FARK ETTİLER
İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde bölgede çöp konteynerinin olmadığını fark eden mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
ÇÖP KONTEYNERİNİ ÇALDILAR
Bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye yetkilileri, çöp konteynerinin çalındığını fark etti. Bölgeye belediye tarafından yeni çöp konteyneri konuldu.
VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU
Çöp konteynerinin çalındığı anı güvenlik kamerasından izleyen vatandaşlar, durum karşısında şoke olduklarını söyledi.
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