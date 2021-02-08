6 yaşında cep telefonu için hastanelik etti! 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün, insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Irak uyruklu J.Z.J.A.H. adlı çocuk, cep telefonu ile oyun oynayan ağabeyi 13 yaşındaki A.Z.J.A.H.'nin elinden telefonu alıp kendisi oyun oynamak istedi.

AĞABEYİ TELEFONU VERMEDİ

İHA'da yer alan habere göre ağabeyinin telefonu vermemesi üzerine küçük çocuk, ağabeyini kafasına odunla vurarak yaraladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kanlar içinde kalan ağabey A.Z.J.A.H., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.