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HaberlerGündem3. Sayfa"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika: Çelik kasayı bavula koydular! Rezidansta hırsızlık!
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Çelik kasayı bavula koydular! Rezidansta hırsızlık!

İstanbul Bakırköy'de lüks bir rezidanstaki daireye girerek içerisinde 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 2'si kadın 2´si erkek 4 şüpheli yakalandı. 17 yaşındaki şüpheli D.Ç'nin, çaldıkları kasayı bavula koyarak olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Çelik kasayı bavula koydular! Rezidansta hırsızlık!
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DHA

İstanbul'da, 19 Mart'ta Bakırköy'deki Şenlikköy Mahallesi Nar Sokak üzerinde bulunan bir rezidansta saat 15.00 sıralarında bir hırsızlık olayı yaşandı. İddiaya göre, şüpheliler Sevda T. (25),Serdar T. (32),Metin D. (24) ve 17 yaşındaki kız D.Ç. (17) rezidansa girdiler.

ÇELİK KASAYI BAVULA KOYDULAR

DHA'da yer alan habere göre içinde kimsenin olmadığını belirledikleri bir dairenin kapısını kredi kartı ile açan şüpheliler, içeride bulunan çelik kasayı yanlarında getirdikleri bavula koydular. Dikkat çekmemek için üç şüpheli olay yerinden ayrılırken, D.T., tek başına içerisinde kasa olan bavul ile rezidanstan ayrıldı.

100 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

Çelik kasada yaklaşık 100 bin TL değerinde pırlanta, elmas kolye, elmas küpe, çok sayıda altın ve kol saati olduğu öğrenildi.

KAYSERİ´DE YAKALANDILAR

İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin olaydan hemen sonrasında Kayseri´ye gittiklerini belirledi. 29 Mart tarihinde 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda dört şüpheli ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, Sevda T.´nin hırsızlık suçlarından 7, Serdar T.´nin 13, Metin D.´nin 4 ve Duygu Ç.´nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serdar T. ve Duygu Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİNİN KASAYI TAŞIMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüpheli Duygu Ç.´nin bavul içerisine koyduğu çelik kasayı taşıma anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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