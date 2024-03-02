PETA'dan Victoria Beckham'a protesto
Geçtiğimiz günlerde ayağı kırılan Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu tanıttı. Defilenin selamlama bölümüne koltuk değnekleriyle çıkan Beckham, hayvan hakları savunucuları tarafından protesto edildi
Victoria Beckham, Paris Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu tanıttı. Defilede Beckham'ı; ailesi, yalnız bırakmadı. Eşi David Beckham, oğulları Romeo, Brooklyn, kızı Harper ve gelini eşi Nicola, defileyi takip etti.
"HAYVANLAR KUMAŞ DEĞİLDİR"
Geçtiğimiz günlerde spor salonunda talihsiz bir kaza geçirip ayağı kırılan Victoria Beckham, defilenin selamlama bölümüne koltuk değnekleriyle çıkmak zorunda kaldı. Beckham, hayvan hakları savunucuları 'PETA'nın (The People for the Ethical Treatment of Animals) hedefi oldu.
Protestocular, ellerinde pankartlarla podyuma çıktı. Pankartlarda; "Yaşasın vegan deri" ve "Hayvanlar kumaş değildir" gibi ifadeler yer aldı. Modellerle birlikte defilede yürüyen protestocular, güvenlik tarafından podyumdan indirildi.
Kıyafetlerde gerçek hayvan derisi kullandığı için protesto edilen Victoria Beckham, konuyla ilgili açıklamada bulunmadı. Beckham, kıyafetlerinde gerçek kürk kullanmıyor ancak 'PETA' bazı kıyafetlerde gerçek derinin kullanıldığını öne sürdü. 'PETA Vakfı' daha önce de New York, Milan ve Londra'da yapılan defilelerde protesto düzenlemişti.
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