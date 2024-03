PETA'dan Victoria Beckham'a protesto

"HAYVANLAR KUMAŞ DEĞİLDİR"

Geçtiğimiz günlerde spor salonunda talihsiz bir kaza geçirip ayağı kırılan Victoria Beckham, defilenin selamlama bölümüne koltuk değnekleriyle çıkmak zorunda kaldı. Beckham, hayvan hakları savunucuları 'PETA'nın (The People for the Ethical Treatment of Animals) hedefi oldu.

Protestocular, ellerinde pankartlarla podyuma çıktı. Pankartlarda; "Yaşasın vegan deri" ve "Hayvanlar kumaş değildir" gibi ifadeler yer aldı. Modellerle birlikte defilede yürüyen protestocular, güvenlik tarafından podyumdan indirildi.