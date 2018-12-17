PFDK'dan kulüplere ihtar!

1-AKHİSARSPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
AKHİSARSPOR Kulübü hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
AKHİSARSPOR Kulübünün, menajerlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
ANTALYASPOR A.Ş.'nin, vizesi olmayan menajerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, menajerlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, vizesi olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü hakkında, kulübü temsil etmeyen menajere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
6- BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
7- BURSASPOR Kulübünün, vizesi olmayan menajerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
BURSASPOR Kulübü hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
BURSASPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. hakkında, kulübü temsil etmeyen menajerlere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
9- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, TFF'ye tescilli olmayan menajerle çalışılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
11- GALATASARAY A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, vizesi olmayan menajerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, menajerlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemelere ilişkin belgelerin TFF'ye ibraz edilmemesi nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 22. Maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- GİRESUNSPOR Kulübü hakkında, kulübü temsil etmeyen menajere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
15- GÖZTEPE A.Ş. hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
16- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. hakkında, kulübü temsil etmeyen menajere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
17- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü hakkında, kulübü temsil etmeyen menajerlere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, menajerlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemelere ilişkin belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
18- KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
19- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü hakkında, kulübü temsil etmeyen menajere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
20- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK hakkında, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
21- OSMANLISPOR FK'nın, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
OSMANLISPOR FK hakkında, menfaat çatışması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
22- SAKARYASPOR A.Ş. hakkında, kulübü temsil etmeyen menajere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
23- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, vizesi olmayan menajerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş.'nin, TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 23. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, kulübü temsil etmeyen menajere ödeme yapılması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi.
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