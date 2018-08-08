Philadelphia Union - Chicago Fire maçı öncesi rakamlar

ABD Açık Kupası Yarı Final heyecanı devam ediyor. Philadelphia Union, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü Chicago Fire takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Philadelphia Union son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chicago Fire, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 483 kodlu maçı oynayanlar; Philadelphia Union galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Chicago Fire galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Philadelphia Union önceki hafta Portland Timbers mücadelesinde 3-0 yenildi.

Chicago Fire ise Salt Lake karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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