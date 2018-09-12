Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak ardından üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe'de gözler yeni transferlere çevrildi...
Milli aradan sonra Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde hazırlıklar sürerken Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, yeni transferleri de takıma dahip edip çıkışa geçmenin peşinde.
Konyaspor deplasmanından sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak Fenerbahçe'de Cocu, Brezilyalı orta saha Jailson ile özel olarak ilgilendi. Gremio'dan transfer edilen 23 yaşındaki orta saha, Hollandalı çalıştırıcının kilit ismi olacak. Cocu, milli arada tamamen takımla birlikte çalışmalar yapan Jailson'a oynatmak istediği oyunu anlattı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ