Pierce Brosnan uyuşturucu bağımlısı oğluyla 20 yıl sonra barıştı

'James Bond' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pierce Brosnan, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmayı reddettiği için yıllar önce ilişkisini kestiği oğlu Christopher ile 20 yıl sonra barıştı.

1986'da oğlu Christopher'ı evlat edinen 72 yaşındaki Hollywood efsanesi, artık 52 yaşına gelen oğluyla yıllar sonra bu hafta başında Londra'nın Notting Hill bölgesinde ilk kez birlikte görüldü.

Pierce Brosnan'ın 28 yaşındaki model oğlu Dylan da babası ve ağabeyi Christopher'la aile yemeğinde bir araya geldi. İrlandalı oyuncunun, oğulları Christopher ve Dylan'la birlikte olmaktan dolayı çok mutlu göründüğü belirtildi.

REKLAM

Christopher Brosnan

Oğlunun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tüm iletişimini kesme kararı alan oyuncu için bu buluşma, büyük bir dönüm noktasıydı.

Christopher Brosnan, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bir defasında aşırı dozdan sonra komaya girmişti. 2005 yılında Pierce Brosnan, oğlunun sıkıntılarının kendisini ondan uzak kalmaya ittiğini söylemişti. O dönemde verdiği röportajda ünlü oyuncu, "Christopher hâlâ kayıp. Şaşırtıcı derecede. Nerede olduğunu biliyorum ama zor bir hayat geçiriyor" demişti.