Piercing yaptıracaklara uyarı! Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Genç Kulüp Başkanı Doç. Dr. Nida Öztop Uz vücuda takılan piercinglerde maliyet ucuzluğu ve kolay temin edinebilmesi nedeniyle en çok nikel kaplamalı olanların tercih edildiğini, bu kaplama türünün de kaşıntılı cilt döküntüsü olan kontakt dermatite neden olabileceğini söyledi. Yapılan araştırmalarda Avrupa'da kadınlarda görülen kontakt alerji nedenlerinin başında nikel alerjisi geldiğini belirten Uz, "Bu çalışmalar, nikel alerjisinin özellikle genç kadınlarda giderek arttığını göstermiştir" dedi

Günümüzde piercing uygulaması; kulak başta olmak üzere göbek deliği, dil, dudak veya kaş kenarı gibi yerlerde sıklıkla tercih edilen bir işlem olsa da çoğunlukla nikelden yapılmış olması nedeniyle, uzmanların “takı egzaması” olarak adlandırdığı alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Vücuda takılan piercing ya da küpe gibi takıların; altın, gümüş, pırlanta gibi değerli maddelerden imal edildiğinde maliyeti artması nedeniyle, maliyet ucuzluğu ve kolay temin edinebilen nikel kaplamalı olanlar kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

NİKEL ALERJİLERİ KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Genç Kulüp Başkanı Doç. Dr. Nida Öztop Uz, metal alaşımlarla görülen en sık cilt reaksiyonunun, bir maddeye doğrudan ya da dolaylı temas edilmesinden sonra görülen kaşıntılı cilt döküntüsü olan kontakt dermatit şeklinde geliştiğini söyledi. Literatürde altın, gümüş, nikel gibi her türlü metal alaşım ile reaksiyon gelişebildiği ifade eden Uz, “Avrupa’da kadınlarda görülen kontakt alerji nedenlerinin başında nikel alerjisi gelmektedir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda nikel alerjisinin özellikle genç kadınlarda giderek arttığı gösterilmiştir” dedi. Ayrıca yine yapılan çalışmalarla kulak delme ile nikel aşırı duyarlılığı arasında ilişki bulunmuş ve kulak delme, nikel duyarlılığı için makul tetikleyici olarak kabul edilmiştir.

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TAKI EGZAMASINA DİKKAT!

Nikel duyarlılığının, özellikle nikelin temas ettiği bölgelerde ortaya çıkan kaşıntı ve kızarık döküntü ile kendisini belli ettiğini ifade eden Doç. Dr. Uz, küpe ya da piercing gibi takıların takıldığı bölgelerde gelişmesi durumunda gelişen alerjinin “Takı egzeması” olarak da adlandırıldığını söyledi.

“Genelde nikelin temas ettiği yerlerde görülmekle birlikte zamanla temastan bağımsız olarak da vücudun boyun, saçlı deri ve yüz gibi çeşitli bölgelerinde görülebilir. Temasın tekrarlayan ve uzun süreli devam etmesi durumunda da ciltte kuru, kepekli ve çatlağın eşlik ettiği iz bırakan döküntüler oluşmaya başlar. Nikel sadece takılarda bulunmaz, günlük hayatımızda kullandığımız birçok şeyde vardır. Fermuar, dişe uygulanan ortodontik tedavilerde kullanılan diş telleri, kozmetik ürünler gibi birçok madde de nikel içermekte ve temas yerine göre semptomlara neden olabilmektedir” diye konuştu.

Kulak deldirme ya da piercing takılmasını takiben gelişen kaşıntılı cilt döküntülerinin görülmesi durumunda nikeli de içeren metal alaşımlar ile deri yama testi yapılarak metal duyarlılığı tanısı konulabileceğini belirten Uz, bu belirtilere sahip olan hastaların alerji ve immünoloji hekimleri tarafından tetkik ve tedavi amacıyla değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.