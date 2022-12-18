Durumu ciddiyetini koruyor

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesinin acısı yüreklerde tazeyken, bu kez yine başkentte benzer bir olay yaşandı. Piiz müzik grubunun üyesi Mehmet Dudarık (38), 14 Aralık'ta Ankara'da konser verdikleri bir eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı.

Dans ederken birisinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Mehmet Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlattı.

Usta, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi.

Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirdi.

Fotoğraflar: DHA