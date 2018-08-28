Olay, dün İznik sahil Caddesi’nde meydana geldi. Kayıkhane tesisleri mevkiinde mangal yakıp çevreyi rahatsız eden bir gurup, kendilerini ikaz eden zabıta memuru Hasan B'ye (43) saldırdı. Mangalcıların zabıta memuruna saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Hasan B., sahil kıyısında yasak olmasına rağmen mangal yapıp çevreyi rahatsız eden guruba müdahale etmek istedi.

Kalabalık olan gurup ile zabıta memuru arasında tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaşanan arbede de ayağından yaralanan Hasan B. İznik Devlet Hastanesine giderek 15 gün iş görmez raporu aldı.

Polis kavgaya karışan şüphelilerin peşine düştü.

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