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        Haberler Yaşam Pilavı yanlış pişiriyor olabilirsiniz: Pirinç pişirmede sık yapılan hatalar

        Pilavı yanlış pişiriyor olabilirsiniz: Pirinç pişirmede sık yapılan hatalar

        Herkes pirinç pişirebilir ancak her zaman güzel olmayabilir. Pirinç pişirirken yapılan bazı hatalar yüzünden pilav lapa ya da diri olabilir. Peki, bu hatalar ve doğru pişirme tekniği nelerdir? İşte, sizin için pirinç pişirirken dikkat edilmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:45
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        Pirinç, Asya ve Afrika'daki milyarlarca insanın temel gıdasıdır. Aynı zamanda, İtalya'dan risotto, İspanya'dan paella dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından birçok özgün yemek için çok yönlü bir malzemedir. Her kültürün ise kendine özgü pişirme teknikleri vardır. Peki sizin pişirme tekniğiniz doğru mu? İşte, pirincin nasıl pişirilmesi gerektiğine dair püf noktalar…

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        PİRİNCİ ÇEŞİDİNE GÖRE YIKAMAK GEREKİYOR

        Pirinci yıkayan kişilere göre, pirinci önceden yıkamak fazla nişasta ve istenmeyen kalıntıları temizlemeye yardımcı olabilir. Food Chemistry’de yayımlanan araştırmada; pirinçteki yapışkanlık, pişirme işlemi sırasında pirinç tanesinden sızan amilopektin adlı nişasta bileşiğinden kaynaklanıyor.

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        Yani, pirincin birbirine yapışmasını istemiyorsanız yıkamaktan ziyade pirincin çeşidine dikkat etmelisiniz. Ayrıca, pirinçte arsenik bulunduğundan Dünya Sağlık Örgütü pirinci yine de yıkamayı öneriyor.

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        SOĞUK SUYLA PİŞİRMEK DAHA İYİ OLABİLİR

        Pirinci çok hızlı pişirmek pirinç taneciklerinin patlamasına neden olur ve bu durum, pirincin nişasta salmasına yol açarak yemeğinizin dokusunu bozar. Sütlaç yapmayı hedefliyor olsanız bile, patlamış tanelerden kaçınılması gerekiyor. Yani, pirinci sıcak suya attığınızda daha hızlı pişirmeye çalışacağından pilavınızın lapa olma ihtimali artabilir.

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        PİŞİRİRKEN TENCERENİN KAPAĞINI KALDIRMAMALISINIZ

        Pilavı kontrol etmek istemek normaldir ancak yine de kapağı kaldırmamalısınız. Bunun sebebi, ısı ve buharın bir kısmının dışarı çıkarak pişirme süresini uzatmasıdır. Ayrıca, kapağı kaldırdığınızda dikkatlice hesaplanmış pirinç-su oranı bozulur ve bu durum kuru, yarı pişmiş pirinç pişirmenize sebep olur.

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        TENCEREYİ KARIŞTIRMAK PİRİNCİ YUMUŞATIR

        Pirinci karıştırmak yaygın bir hatadır. Risotto yapmıyorsanız, pirinç pişerken ona dokunmamalısınız. Tenceredeki pirinci karıştırmak, nişastanın etkinleşmesine neden olur ve buharın gelişimini engeller; yani, pirincinizi pütürlü ve yumuşak bir hale getirebilir. Risotto'da istenen pürüzsüz, kremamsı dokuyu elde etmek iken normal pirinç yaparken bundan kaçınılmalıdır.

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        İÇİNE TUZ ATIP ATMAMAK SONUCU DEĞİŞTİRMEZ

        Popüler görüşe göre, tuz suyun daha hızlı kaynamasını sağlıyor ancak bu doğru değil. Tuzun önemli işlevleri vardır: Nişastaların bağlanma sürecine müdahale eder ve jelimsi kıvamı engeller. Ayrıca birçok profesyonel şef, suya gereğinden fazla tuz atmayı tercih eder.

        Kaynak: Hearld Weekly, National Library of Medicine, Elsevier.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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